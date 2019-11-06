Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

Адвокат Янис Юкша считает, что наказание за оскорбление государственных символов в сети следует ужесточить. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам юриста, необходимо также разработать реестр нарушений, за которые должна быть предусмотрена мгновенная блокировка как самого противоправного контента, так и ресурса, на котором он опубликован. Именно дыры в законе Юкша назвал главной проблемой и причиной неэффективной борьбы с подобными публикациями.

«Пишущих в Интернете гадости о символах России я бы сравнил с теми, кто гадит в собственном подъезде, поджигает кнопки в лифте и так далее. Человек, имеющий мозги, так себя не ведет, но, увы, мозги явно есть не у всех», — заявил адвокат.

Сейчас заблокировать что-то в интернете не так просто. Сначала надо пройти через определенные бюрократические процедуры.

«Считаю, что это неправильно: тут нужны изменения в законе в сторону его ужесточения. Пора принимать меры: как минимум блокировка в таких случаях должна, на мой взгляд, следовать мгновенно», — отметил он.

Юкша добавил, что немедленно удаляться должны любые оскорбительные изображения и посты, касающиеся России как государства, ее территориальной целостности, народов.

Разработав соответствующие критерии, в случае нарушений нужно действовать оперативно, считает он.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей призвал внести корректировки в законодательство, чтобы ускорить блокировку материалов, которые оскорбляют госсимволы РФ. Глава Фонда заявил, что его сотрудники вели полгода мониторинг популярных социальных медиа в поиске противоправного контента. В результате в правоохранительные органы было направлено около 675 заявлений.