Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

 Дочери Ларисы Гузеевой предстоит новая операция по удалению опухоли

Дочери Ларисы Гузеевой предстоит новая операция по удалению опухоли
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
WADA обнародует решение по РУСАДА в начале декабря

WADA обнародует решение по РУСАДА в начале декабря

 Климатические активисты сорвали заседание газовой конференции в Париже

Климатические активисты сорвали заседание газовой конференции в Париже

Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

 Дочери Ларисы Гузеевой предстоит новая операция по удалению опухоли

Дочери Ларисы Гузеевой предстоит новая операция по удалению опухоли
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
WADA обнародует решение по РУСАДА в начале декабря

WADA обнародует решение по РУСАДА в начале декабря

 Климатические активисты сорвали заседание газовой конференции в Париже

Климатические активисты сорвали заседание газовой конференции в Париже

20:23   6 Ноября 2019
Россия

Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

Адвокат Янис Юкша считает, что наказание за оскорбление государственных символов в сети следует ужесточить. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам юриста, необходимо также разработать реестр нарушений, за которые должна быть предусмотрена мгновенная блокировка как самого противоправного контента, так и ресурса, на котором он опубликован. Именно дыры в законе Юкша назвал главной проблемой и причиной неэффективной борьбы с подобными публикациями.

«Пишущих в Интернете гадости о символах России я бы сравнил с теми, кто гадит в собственном подъезде, поджигает кнопки в лифте и так далее. Человек, имеющий мозги, так себя не ведет, но, увы, мозги явно есть не у всех», — заявил адвокат. 

Юрист поддержал идею об ужесточении наказания за оскорбление госсимволов в сети

Сейчас заблокировать что-то в интернете не так просто. Сначала надо пройти через определенные бюрократические процедуры.

«Считаю, что это неправильно: тут нужны изменения в законе в сторону его ужесточения. Пора принимать меры: как минимум блокировка в таких случаях должна, на мой взгляд, следовать мгновенно», — отметил он. 

Юкша добавил, что немедленно удаляться должны любые оскорбительные изображения и посты, касающиеся России как государства, ее территориальной целостности, народов.

Разработав соответствующие критерии, в случае нарушений нужно действовать оперативно, считает он.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей призвал внести корректировки в законодательство, чтобы ускорить блокировку материалов, которые оскорбляют госсимволы РФ. Глава Фонда заявил, что его сотрудники вели полгода мониторинг популярных социальных медиа в поиске противоправного контента. В результате в правоохранительные органы было направлено около 675 заявлений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #закон #интернет #госсимволы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...