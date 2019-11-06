Дочери Ларисы Гузеевой предстоит новая операция по удалению опухоли

Врачи обнаружили новую опухоль у дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги.

Об этом рассказала сама Ольга в сториз Instagram: девушка опубликовала фото из врачебного кабинета с подписью «опухоль вернулась».

«Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», — пишет она.

Девушка сообщает, что для нее это уже не первая подобная операция. В 2018 году она упоминала о том, что ей предстоит хирургическое вмешательство, однако не называла причину.

Ольге Бухаровой всего 19 лет. Она - дочь Гузеевой от брака с ресторатором Игорем Бухаровым.