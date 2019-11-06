Задержан подозреваемый в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева

Правоохранители в Москве задержали предполагаемого убийцу начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Сейчас с ним работают следователи. Информацию подтвердил источник «Политики сегодня» в правоохранительных органах.

Напомним, убийство произошла в субботу, 2 ноября. На улице академика Анохина в Москве неизвестный застрелил Эльджаркиева и его 31-летнего брата. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что следствие серьезно продвинулось уже за первые несколько часов расследования. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства.