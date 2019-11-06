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20:06   6 Ноября 2019
Политика

Замглавы МИД РФ встретился со спецпосланником ООН по Африканскому Рогу

Замглавы МИД РФ встретился со спецпосланником ООН по Африканскому Рогу

Обеспечить мир и безопасность в Африканском роге возможно только в тесной координации Межправительственной организации по развитию (ИГАД), Африканского союза и ООН. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина со спецпосланником генсека ООН по Африканскому Рогу Парфе Онанга-Аньянкой, который посетил Москву с рабочим визитом. Она состоялась 6 ноября.

Как сообщается на сайте МИД, стороны подробно обсудили политическую ситуацию на пространстве Африканского Рога и роль ООН в вопросах разрешения региональных конфликтов и межрегиональных противоречий. В ходе деловой встречи была отмечена необходимость тесной координации усилий Межправительственной организации по развитию (ИГАД), Африканского союза и ООН в деле обеспечения мира и безопасности в регионе.

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Автор: Алин Рекиш
#россия #политика #африка #африканский рог #вершинин

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