WADA обнародует решение по РУСАДА в начале декабря
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется для вынесения решения по делу РУСАДА в начале декабря. Об этом сообщил в среду, 6 ноября, глава Комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тэйлор.
Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. По версии WADA, РФ якобы манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во Всемирное антидопинговое агентство в начале 2019 года.
«Дату заседания Комитета по соответствию еще не определили», — сказал Джонатан Тэйлор.
По его словам, исполкому WADA необходимо еще раз выслушать мнение экспертов, которые сообщат выводы по поводу расследования в отношении РФ. Раньше рекомендацию не получится вынести, потому что появились некоторые дополнительные вопросы. Рекомендация комитета появится не раньше 18 ноября, а после состоится внеочередное заседание исполкома.
«Примерно в начале декабря, наверное, где-то в Европе. Россию немедленно уведомят об этом решении», — резюмировал Тэйлор.
Our #cleansport leaders ready for day 2 of the #WADAWorldConf2019 which will review the 2021 World Anti-Doping Code and International Standards.@CEOASADA @wada_ama pic.twitter.com/QozOpwlrtZ— ASADA Anti-Doping (@anti_doping) 6 ноября 2019 г.