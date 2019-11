WADA обнародует решение по РУСАДА в начале декабря

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется для вынесения решения по делу РУСАДА в начале декабря. Об этом сообщил в среду, 6 ноября, глава Комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тэйлор.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. По версии WADA, РФ якобы манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во Всемирное антидопинговое агентство в начале 2019 года.

Our #cleansport leaders ready for day 2 of the #WADAWorldConf2019 which will review the 2021 World Anti-Doping Code and International Standards.@CEOASADA @wada_ama pic.twitter.com/QozOpwlrtZ