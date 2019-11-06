Медиагруппа «Патриот»
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19:53   6 Ноября 2019
Россия

Медиагруппа «Патриот» требует установить четкие сроки блокировки за оскорбление госсимволов

Медиагруппа «Патриот» требует установить четкие сроки блокировки за оскорбление госсимволов

Медиагруппа «Патриот», в которую входит ИА «Политика сегодня», требует усовершенствовать законы, касающиеся противоправного контента в сети, который оскорбляет государственную символику России.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей направил 675 обращений в Генпрокуратуру, МВД РФ и УФСБ РФ. На данный момент поступил ответ от Прокуратуры Санкт-Петербурга, в котором сказано, что из 188 рассмотренных ссылок 118 нарушают закон. В связи с этим в Генпрокуратуру РФ был направлен проект представления о блокировке этих ссылок Роскомнадзором. В региональные органы МВД направлено 15 писем о 19 пользователях соцсетей, которые опубликовали противоправную информацию.

Средства массовой информации, входящие в медиагруппу «Патриот», поддерживают позицию Фонда защиты национальных ценностей. Журналисты готовы оказать помощь Фонду и проводить свои мероприятия по выявлению противоправного контента, заявил руководитель медиагруппы Николай Столярчук.

С момента первого обращения сотрудников Фонда к правоохранителям прошло более четырех месяцев, однако страницы с противоправной информацией так и не были заблокированы.

В связи с этим медиагруппа «Патриот» призывает прописать в законах конкретные сроки, в которые должны быть заблокированы ресурсы, оскорбившие госсимволы РФ.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #патриот #госсимволы

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