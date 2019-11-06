Климатические активисты сорвали заседание газовой конференции в Париже

Новые газовые проекты, обещанные промышленностью, — бомбы замедленного действия, угрожающие климату и, следовательно, жизни на Земле. Французские активисты из гражданского движения Action non-violente cop21, которые выступают против проектов способствующих изменению климата, прервали в среду, 6 ноября, Европейскую газовую конференцию в Париже.

Активисты ворвались в зал во время сессии «Поставки газа и СПГ, динамика спроса и торговли: Потенциальные последствия увеличения поставок СПГ в Европу — Как могут отреагировать поставщики трубопроводного газа?». Конференцию остановили.

Представитель Action non-violente cop21 объяснил, что активисты направили акцию против крупных газовых проектов в Техасе, которые планирует профинансировать один из крупнейших французских банков Societe Generale. По его словам, гражданское движение неоднократно контактировало с Societe Generale и просило не поддерживать проекты с технологией гидроразрыва, но банк этого не сделал.