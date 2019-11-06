Известная французская 76-летняя актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом пишет Agence France Presse, ссылаясь на ее родственников.

Сейчас Денев находится в одной из больниц в Париже.

#BREAKING French actress Catherine Deneuve in Paris hospital after suffering stroke: family pic.twitter.com/QdDShqCcQh — AFP news agency (@AFP) November 6, 2019

Некоторые СМИ пишут, что причиной инсульта могло стать сильное переутомление.

Издание Le Parisien сообщает, что Денев доставили в больницу еще в ночь на среду, 6 ноября. Медики оценивали состояние актрисы как тяжелое.