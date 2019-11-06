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Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
18:51   6 Ноября 2019
Весь мир

Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Известная французская 76-летняя актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом пишет Agence France Presse, ссылаясь на ее родственников.

Сейчас Денев находится в одной из больниц в Париже.

Некоторые СМИ пишут, что причиной инсульта могло стать сильное переутомление.

Издание Le Parisien сообщает, что Денев доставили в больницу еще в ночь на среду, 6 ноября. Медики оценивали состояние актрисы как тяжелое. 

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Автор: Виктория Разумовская
#культура #общество #катрин денев

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