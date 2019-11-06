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18:34   6 Ноября 2019
Россия

Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии

Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии

Новость о том, что представитель посольства РФ в Лондон получил аккредитацию на конференцию по свободе СМИ, но не стал ей пользоваться, оказалась фейком. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Захарова напомнила о ситуации, которая случилась в сентябре, когда российских журналистов вместе с главой делегации отказались аккредитовать на конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Она также рассказала о фейке, который опубликовало посольство Великобритании в Москве. В нем «смело говорится», что представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию в конференции, однако не воспользовался ей. 

«Вот вам фейк», — сказала она, выступая на конференции, посвященной свободе СМИ и безопасности журналистов в РФ. 

Захарова объяснила, что представитель посольства РФ в Великобритании вообще не должен был принимать участие в этой конференции. Она также призвала посольство Британии в Москве перестать распространять фейки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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