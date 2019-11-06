Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии

Новость о том, что представитель посольства РФ в Лондон получил аккредитацию на конференцию по свободе СМИ, но не стал ей пользоваться, оказалась фейком. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила о ситуации, которая случилась в сентябре, когда российских журналистов вместе с главой делегации отказались аккредитовать на конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Она также рассказала о фейке, который опубликовало посольство Великобритании в Москве. В нем «смело говорится», что представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию в конференции, однако не воспользовался ей.

«Вот вам фейк», — сказала она, выступая на конференции, посвященной свободе СМИ и безопасности журналистов в РФ.

Захарова объяснила, что представитель посольства РФ в Великобритании вообще не должен был принимать участие в этой конференции. Она также призвала посольство Британии в Москве перестать распространять фейки.