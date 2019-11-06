Основная причина присутствия американских сил на восточном берегу Евфрата — нефть. Источник ФАН сообщил, что на сирийской территории значительно увеличился контингент сотрудников американских ЧВК на нефтяных полях провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, наемники США прибыли в Сирию во второй половине октября. Некоторые из них ранее числились в печально знаменитой военными преступлениями в Ираке ЧВК Blackwater. Наемники напрямую сотрудничают с Пентагоном и американскими военными, которые расположились в районе нефтяных полей.

«Прибыло по меньшей мере, 2500 тысячи наемников», — уточнил источник.

Вашингтону необходимы данные подразделения в Сирии, чтобы поддерживать кражу сирийской нефти. При этом США официально заявляют об уменьшении американского военного контингента в САР.

По информации министерства обороны РФ, американские военные и сотрудники американских ЧВК охраняют бензовозы, которые с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие страны. При этом происходящее идет вразрез с официальной риторикой США, чьих военных уже неоднократно выводили из САР.