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18:38   6 Ноября 2019
Весь мир

США перебросили 2,5 тысячи наемников ЧВК Blackwater на захваченные нефтяные поля в Сирии

США перебросили 2,5 тысячи наемников ЧВК Blackwater на захваченные нефтяные поля в Сирии

Основная причина присутствия американских сил на восточном берегу Евфрата — нефть. Источник ФАН сообщил, что на сирийской территории значительно увеличился контингент сотрудников американских ЧВК на нефтяных полях провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, наемники США прибыли в Сирию во второй половине октября. Некоторые из них ранее числились в печально знаменитой военными преступлениями в Ираке ЧВК Blackwater. Наемники напрямую сотрудничают с Пентагоном и американскими военными, которые расположились в районе нефтяных полей.

«Прибыло по меньшей мере, 2500 тысячи наемников», — уточнил источник.

Вашингтону необходимы данные подразделения в Сирии, чтобы поддерживать кражу сирийской нефти. При этом США официально заявляют об уменьшении американского военного контингента в САР.

По информации министерства обороны РФ, американские военные и сотрудники американских ЧВК охраняют бензовозы, которые с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие страны. При этом происходящее идет вразрез с официальной риторикой США, чьих военных уже неоднократно выводили из САР.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #сирия #нефть #общество

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