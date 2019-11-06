Депутат Калашников пообещал революционный закон о гражданстве

До конца года правительство внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

"Будет внесен законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства... Мы добились для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства. Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего. Некоторые из них в России никогда не были, выехали еще до революции", - заявил журналистам Калашников.

Теперь получить российское гражданство станет проще не только украинцам, но и уроженцам других стран - поясняет глава комитета. Также Калашников добавил, что в скором времени в Госдуму поступит законопроект, который позволит иностранным студентам работать в России.

Калашников подчеркнул, что обе эти инициативы сильно изменят отношение к соотечественникам, так как раньше студентам работать не разрешалось.