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18:56   6 Ноября 2019
Россия

Депутат Калашников пообещал революционный закон о гражданстве

Депутат Калашников пообещал революционный закон о гражданстве

До конца года правительство внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

"Будет внесен законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства... Мы добились для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от  украинского гражданства. Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего. Некоторые из них в России никогда не были, выехали еще до революции", - заявил журналистам Калашников.

Теперь получить российское гражданство станет проще не только украинцам, но и уроженцам других стран - поясняет глава комитета. Также Калашников добавил, что в скором времени в Госдуму поступит законопроект, который позволит иностранным студентам работать в России.

Калашников подчеркнул, что обе эти инициативы сильно изменят отношение к соотечественникам, так как раньше студентам работать не разрешалось.

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Автор: Олег Королев
#россия #калашников #гражданство рф

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