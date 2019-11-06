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18:39   6 Ноября 2019
Россия

СК возбудил уголовное дело против педофила-либертарианца Светова

СК возбудил уголовное дело против педофила-либертарианца Светова

Член Либертарианской партии Михаил Светов на своей странице в Twitter сообщил, что к нему приехали с обысками. Они проходят в рамках уголовного дела по публикациям фотографий малолетних девочек в 2012 году.

Источник ИА «Политика сегодня» в правоохранительных органах подтвердил, что в среду, 6 ноября, в районе 15.00 к Светову пришли сотрудники СК в сопровождении МВД. На руках у правоохранителей было постановление на обыск. Документ был выдан на основании уголовного дела, которое возбудили после публикации в Instagram Световым фотографии полуобнаженных несовершеннолетних девочек. 

Напомним, Светов являлся одним из организаторов летних митингов в Москве. Тогда же он получил 30 суток административного ареста за участие в незаконных митингах и за призывы к массовым беспорядкам.

Также мужчина известен тем, что поддерживает снижение возраста сексуального согласия, а также распространением детской порнографии.

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Автор: Виктория Разумовская
#уголовное дело #полиция #обыски #светов

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