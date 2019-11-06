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18:20   6 Ноября 2019
Россия

Оскорбления госсимволики обернулись необходимостью изменения законодательства

Оскорбления госсимволики обернулись необходимостью изменения законодательства

Главная проблема действующего законодательства в деле пресечения публикации оскорбительных материалов — недоработанная система. Бюрократические проволочки мешают органам быстро выявлять и удалять нарушающие закон публикации. Именно поэтому ФЗ-149 «Об информации» необходимо изменить, чтобы ускорить пресечение нарушений.

Корректировки позволят существенно повысить эффективность системы блокировки материалов, которые оскорбляют госсимволику. Однако нужно понимать, что далеко не все публикации, показывающие символику РФ в негативном свете, необходимо блокировать.

Оскорбления госсимволики обернулись необходимостью изменения законодательства

Любое изменение законов, которые касаются информационной свободы, зачастую воспринимается россиянами как введение цензуры и попытки ограничить свободу слова. Однако удаляют и блокируют только те материалы, которые действительно оскорбляют или унижают достоинство граждан РФ, либо представляют национальную символику в искаженном, оскорбительном виде.

Сейчас решение о блокировке тянется месяцами в связи с недоработанным законом. Этого времени хватает, чтобы негативные последствия наступили, поэтому закон нужно доработать в сторону упрощения процедуры блокировки.

Также явных нарушителей закона зачастую не штрафуют даже административно, поэтому хулиганы чувствуют полную безнаказанность. Граждане осознают уровень негативных последствий от глумления в интернете над гербом или флагом, если скорректировать статью 329 УК РФ, посвященную надругательству над государственной символикой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #законодательство #государственная символика

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