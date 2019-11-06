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18:06   6 Ноября 2019
Россия

Режим ЧС введен из-за дождей в Новгородской области

Режим ЧС введен из-за дождей в Новгородской области

Режим ЧС в связи с подтоплениями после проливных дождей введен в 32 населенных пунктах Новгородской области. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства. 

По информации областного правительства, в связи с подтоплением из-за проливных дождей, последствия от которых сказались на жилых домах и участках, в 32 населенных пунктах в Боровичском, Валдайском, Демянском, Хвойнинском, Маловишерском, Крестецком, Маревском, Парфинском и Старорусском районах власти ввели режим ЧС.

«Также размыты участки дорог и повреждены мосты. Указ о введении режима ЧС подписал сегодня, 6 ноября, губернатор Андрей Никитин», — сказано в сообщении.

В связи с циклоном от подтопления пострадали более 80 домов, в которых проживает почти 250 человек. Кроме этого, получили повреждения почти 300 приусадебных участков. Паводки сказались на шести деревянных переправах, перекрыв проезд к шести населенным пунктам. Отмечается, что пока удалось ликвидировать размывы на семи участках дорог. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #новгородская область

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