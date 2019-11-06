США копируют поведение террористов ИГ, воруя нефть у сирийского народа — политолог

Россия не будет работать с США по вопросу сирийской нефти, поскольку природные богатства принадлежат народу республики, заявил 6 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Таким образом Москва отреагировала на решение Дональда Трампа одобрить расширенную военную миссию по контролю за нефтегазовыми месторождениями в Заевфратье. Намерение американцев эксплуатировать недра САР ранее раскритиковал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напомнив, что США находятся в Сирии незаконно.

Комментируя претензии США на сирийское «черное золото», заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат международному праву.

«Это открытое воровство недр чужого народа, — говорит эксперт. — Я хочу подчеркнуть, что тут нарушается целый букет норм международного права, начиная от факта вооруженной интервенции в отношении суверенного государства, американцев в Сирию никто не звал, и заканчивая вопросом кражи ресурсов другого государства. Это не может быть оправдано нормами международного права».

Истинные причины американской агрессии в Сирии под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) все та же нефть, полагает собеседник агентства. В 2014 году эксперты British Petroleum отвели Сирии 33 место в общемировом рейтинге стран по ее запасам.

До войны, начавшейся весной 2011 года, доходы от добычи ресурсов составляли 20% бюджета страны. Сегодня после разгрома группировки ИГ Сирии остро нужны деньги на восстановление инфраструктуры. Шаповалов уверен, что нынешние действия американцев копируют поведение террористов, организовавших контрабанду из оккупированных богатых нефтью восточных районов Евфрата.

«Если до недавнего времени террористы вывозили нефть цистернами за границы сирийского государства, то после того, как террористы были разгромлены в значительной мере при помощи России, а не Америки, и покинули эти территории, американцы при помощи курдов захватили эти территории и возобновили кражу сирийской нефти через подконтрольный опять же американцам Ирак. Одни бандиты сменили других бандитов. Вот и вся благородная американская миссия по борьбе с терроризмом», — говорит Шаповалов.

Доказательства американской контрабанды сирийских углеводородов ранее предоставило Минобороны РФ. Комментируя спутниковые снимки, официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что тянущиеся к границам вереницы бензовозов охраняют американские военные и сотрудники ЧВК. Нефтедобычу США ведут, по его словам, используя оборудование, привезенное в обход всех санкций ведущими западными корпорациями, а доходы от сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК и спецслужб.