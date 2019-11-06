Врачи рассказали, для кого вредна хурма

Диетологи рассказали о пользе хурмы и в каких случаях лучше отказаться от ее употребления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Хурма очень полезна для здоровья. В ней содержится большое количество витаминов А, В и С, рассказывает фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль.

«Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций», — сообщает доктор.

Врачи рекомендуют есть свежую хурму два-три раза в неделю.

«Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно рекомендуют хурму людям с анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Более того, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — добавила Дюваль.

Однако, по словам фитотерапевта, от употребления хурмы стоит воздержаться людям с проблемами поджелудочной железы и камнями в почках.

Тренер-диетолог Наталья Прохорова рекомендует не есть больше одного плода в день людям с сахарным диабетом, так как большое количество этого фрукта может спровоцировать выброс инсулина.