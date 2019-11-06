Политолог назвал популизмом обещания Трампа вывести часть американских солдат из Сирии

Политолог Иван Аркатов назвал ожидаемым решение Вашингтона о расширении военной миссии в Сирии с целью захвата новых нефтяных месторождений. Об этом пишет iReactor.

По его мнению, политика нынешнего президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке мало чем отличается от действий его предшественников. Вашингтон всегда стремился реализовать собственные интересы.

«Какой бы президент в США ни был, он все равно проводит примерно такую же политику, только оборачивает это иногда в другие слова», — добавил Аркатов.

Эксперт убежден, что слова президента США о выводе военных из арабской страны — не более чем пустые обещания. Главная цель американцев в Сирии — захват контроля над месторождениями.

«Слова о выводе части американских солдат были всего лишь популизмом, который был выгоден Трампу в решении внутренних вопросов. Цель США — это контроль максимального количества точек с ресурсами для разжигания нестабильности в регионе», — сказал Аркатов.

Политолог считает, что Штаты продолжают творить беспредел в Сирии, поскольку видят наплевательское отношение со стороны мирового сообщества. Действиям Белого дома на данный момент готовы помешать лишь Россия, Китай, Иран и Турция.