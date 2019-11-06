Сатановский предложил россиянам подумать, каких именно они хотят перемен в РФ
Люди хотят, чтобы дети жили счастливо, но сей вопрос не имеет ответа. Аналитики Московского центра Карнеги, а также «Левада-центра», известного заказными социологическими исследованиями, заявили, что более половины россиян жаждут серьезных перемен в стране. По их словам, за последние два года число россиян, которые хотят что-то изменить в РФ, увеличилось с 42 процентов до 59 процентов.
Аналитики не без скепсиса отметили, что россияне понимают необходимость перемен в стране, но не знают, что именно должно случится. Социологи «Левада-центра» добавили, что граждане РФ не готовы платить за перемены.
Результаты исследования Царьграду прокомментировал политолог Евгений Сатановский. По его словам, действительно, в стране много неурядиц и абсолютно всем надоела оптимизация и реформы в медицине, образовании, промышленности и науке. Главные проблемы экономики — люди, которые командуют экономикой. Кадровая политика — восходящий мусоропровод, поэтому люди непрерывно наблюдают за арестами «больших начальников».
«Все хотят разного. Бандиты — одного, браконьеры, добившие сайгаков и северных оленей, — другого. Контрабандисты — третьего. Чиновники — четвертого. И каждый хочет удавить того, кто ему не люб», — добавил Евгений Сатановский.
Остается вопрос, чего же именно хотят россияне, которые жаждут перемен, продолжил эксперт. Бушмен и эскимос хотят разного. Поскольку у одного страусы водятся, а второй за моржом бегает, но все хотят перемен, только одни — революционных, а другие — эволюционных. Когда в стране ликвидируют все разумное — природоохрану, науку, образование, медицину, конечно, захочется перемен.
«Только кто их будет проводить и в какую сторону, еще нужно понять», — резюмировал Евгений Сатановский.
Показываем инфографику о миграционных настроениях россиян в пределах нашей страны. ➡️ https://t.co/wcRp4y5hS2 pic.twitter.com/MIJByr8oeb— ВЦИОМ (@WCIOM) 30 октября 2019 г.