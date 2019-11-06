Сатановский предложил россиянам подумать, каких именно они хотят перемен в РФ

Люди хотят, чтобы дети жили счастливо, но сей вопрос не имеет ответа. Аналитики Московского центра Карнеги, а также «Левада-центра», известного заказными социологическими исследованиями, заявили, что более половины россиян жаждут серьезных перемен в стране. По их словам, за последние два года число россиян, которые хотят что-то изменить в РФ, увеличилось с 42 процентов до 59 процентов.

Аналитики не без скепсиса отметили, что россияне понимают необходимость перемен в стране, но не знают, что именно должно случится. Социологи «Левада-центра» добавили, что граждане РФ не готовы платить за перемены.

Результаты исследования Царьграду прокомментировал политолог Евгений Сатановский. По его словам, действительно, в стране много неурядиц и абсолютно всем надоела оптимизация и реформы в медицине, образовании, промышленности и науке. Главные проблемы экономики — люди, которые командуют экономикой. Кадровая политика — восходящий мусоропровод, поэтому люди непрерывно наблюдают за арестами «больших начальников».