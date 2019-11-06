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17:47   6 Ноября 2019
Россия

Сатановский предложил россиянам подумать, каких именно они хотят перемен в РФ

Сатановский предложил россиянам подумать, каких именно они хотят перемен в РФ

Люди хотят, чтобы дети жили счастливо, но сей вопрос не имеет ответа. Аналитики Московского центра Карнеги, а также «Левада-центра», известного заказными социологическими исследованиями, заявили, что более половины россиян жаждут серьезных перемен в стране. По их словам, за последние два года число россиян, которые хотят что-то изменить в РФ, увеличилось с 42 процентов до 59 процентов.

Аналитики не без скепсиса отметили, что россияне понимают необходимость перемен в стране, но не знают, что именно должно случится. Социологи «Левада-центра» добавили, что граждане РФ не готовы платить за перемены.

Сатановский предложил россиянам подумать, каких именно они хотят перемен в РФ

Результаты исследования Царьграду прокомментировал политолог Евгений Сатановский. По его словам, действительно, в стране много неурядиц и абсолютно всем надоела оптимизация и реформы в медицине, образовании, промышленности и науке. Главные проблемы экономики — люди, которые командуют экономикой. Кадровая политика — восходящий мусоропровод, поэтому люди непрерывно наблюдают за арестами «больших начальников».

«Все хотят разного. Бандиты — одного, браконьеры, добившие сайгаков и северных оленей, — другого. Контрабандисты — третьего. Чиновники — четвертого. И каждый хочет удавить того, кто ему не люб», — добавил Евгений Сатановский.

Остается вопрос, чего же именно хотят россияне, которые жаждут перемен, продолжил эксперт. Бушмен и эскимос хотят разного. Поскольку у одного страусы водятся, а второй за моржом бегает, но все хотят перемен, только одни — революционных, а другие — эволюционных. Когда в стране ликвидируют все разумное — природоохрану, науку, образование, медицину, конечно, захочется перемен.

«Только кто их будет проводить и в какую сторону, еще нужно понять», — резюмировал Евгений Сатановский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #люди #перемены

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