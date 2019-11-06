Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине являются убыточными. Об этом заявил глава украинского госудаственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс, сообщает в среду ТАСС.

«Укроборонпром» включает в себя 137 предприятий. Из них 21 расположены на наподконтрольных Киеву территориях, напомнил глава госконцерна. По его словам, 40% предприятий приносят лишь убытки.

«Из тех, что находятся на материковой части, 70 — прибыльные, 46 — убыточные предприятия», — объяснил он.

Он также заявил, что на оборонных предприятиях существуют «глубокие проблемы, в основном финансово-управленческого подхода». Абромавичюс добавил, что «Укроборонпром» находится в «тяжелейшем состоянии». Речь также зашла о задержках зарплат на предприятиях, что тоже является острой проблемой. Глава концерна признался, что без государственной поддержки решить эти проблемы не выйдет.