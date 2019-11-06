Ученые смогут предотвратить повторный сердечный приступ

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе нашли способ защитить сердце от повторного приступа, сообщает портал Medical Express. При приступе прекращается кровоснабжение части сердечной мышцы, что приводит к гибели ткани. Если пациент выживает, имунные клетки — макрофаги — «зачищают» сердце от мертвой ткани и стимулируют его восстановление, заявляют исследователи. При этом имунные клетки «лечат» сердце достаточно быстро, так как со временем они становятся токсичными и могут спровоцировать повторное воспаление.

По результатам проведенных на мышах опытах, исследователи выяснили, что эффективность работы макрофагов можно повысить, активировав молекулу TFEB, которая увеличила число лизосом внутри клетки.

«Когда мы существенно увеличили число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца. В результате вместо повторного сердечного приступа мы заметили снижение степени заражения и развития приступа», — рассказал один из исследователей, кардиолог Абхинав Диван.

Молекула TFEB так же помогла макрофагам эффективнее переварить липиды в составе клеточных мембран.