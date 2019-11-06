Глава Союза нефтяников Дамаска заявил, что США оккупировали нефтяные объекты Сирии

Глава Союза нефтяников и минеральных ресурсов Дамаска Али Мерхи считает, что США воруют сирийскую нефть, прикрываясь борьбой с терроризмом. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Мерхи отметил, что после того, как удалось освободить некоторые провинции САР от боевиков, там началось восстановление нефтяных скважин. Многие из них уже полностью готовы возобновить работу. Однако Штаты и курдские бандформирования до сих пор цепляются за некоторые сирийские регионы, стараясь украсть как можно больше нефти.

Чиновник отметил, что курские боевики занимались контрабандой нефти под покровительством Штатов. Сирия могла еще два года назад вернуть свои месторождения, если бы не американцы.

«Когда террористы атаковали инфраструктуру, они в первую очередь нацелились на нефтяные объекты, поскольку именно они — главный доход в экономике страны», — отметил Мерхи.

Он подчеркнул, что все нефтяные и газовые месторождения должны принадлежать народу Сирии.