Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе

Сложно не заметить, как часто президент Франции встречается с лидерами, которых на Западе считают авторитарными, — Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом в комментарии News.ru заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его словам, подобные контакты свидетельствуют, что Эммануэль Макрон претендует на лидерские позиции в Европейском союзе, которые до последнего времени неформально занимала Германия, в отношениях с крупнейшими державами — США, КНР и РФ.

Такую «заявку» французский лидер сделал спустя две недели после вступления в должность, когда пригласил российского коллегу Владимитра Путина в Версаль. Также на параде 14 июля присутствовал президент США Дональд Трамп, а в январе 2018-го Эммануэль Макрон полетел в Китай и заявил, что теперь собирается посещать КНР ежегодно.