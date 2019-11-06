Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Стартует новый поток программы повышения квалификации «Блокчейн для юристов»

Стартует новый поток программы повышения квалификации «Блокчейн для юристов»

 Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе

Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе
Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Глава Союза нефтяников Дамаска заявил, что США оккупировали нефтяные объекты Сирии

Глава Союза нефтяников Дамаска заявил, что США оккупировали нефтяные объекты Сирии

 Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit

Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit
Стартует новый поток программы повышения квалификации «Блокчейн для юристов»

Стартует новый поток программы повышения квалификации «Блокчейн для юристов»

 Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе

Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе
Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Глава Союза нефтяников Дамаска заявил, что США оккупировали нефтяные объекты Сирии

Глава Союза нефтяников Дамаска заявил, что США оккупировали нефтяные объекты Сирии

 Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit

Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit
17:14   6 Ноября 2019
Россия

Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе

Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе

Сложно не заметить, как часто президент Франции встречается с лидерами, которых на Западе считают авторитарными, — Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом в комментарии News.ru заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе

По его словам, подобные контакты свидетельствуют, что Эммануэль Макрон претендует на лидерские позиции в Европейском союзе, которые до последнего времени неформально занимала Германия, в отношениях с крупнейшими державами — США, КНР и РФ.

Такую «заявку» французский лидер сделал спустя две недели после вступления в должность, когда пригласил российского коллегу Владимитра Путина в Версаль. Также на параде 14 июля присутствовал президент США Дональд Трамп, а в январе 2018-го Эммануэль Макрон полетел в Китай и заявил, что теперь собирается посещать КНР ежегодно.

Макрон диалогом с КНР, США и РФ претендует на лидерские позиции в Евросоюзе

«Нынешний визит проходит на фоне критической фазы Brexit и намечающейся смены руководства в Германии. Макрон исходит из того, что в таких условиях замены Франции и ему лично в той роли, на которую он претендует, нет», — добавил Юрий Рубинский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #китай #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...