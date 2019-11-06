Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон «хотел сжевать свой галстук» в связи с вынужденной отсрочкой Brexit. Об этом он заявил в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Джонсон так и не смог добиться от парламента поддержки соглашения, достигнутого с Евросоюзом. В документе были перечислены условия выхода Великобритании из объединения. Ему пришлось просить Евросоюз об отсрочке Brexit. При этом ранее он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем попросит продлить срок Brexit.

Британский премьер надеется, что после выборов в декабре Консервативная партия улучшит позиции в палате общин, и тогда депутаты одобрят соглашение, позволив выйти стране из Евросоюза до конца января 2020 года.

Выступая в среду заявлением, которое посвящено официальному началу предвыборной компании, Джонсон признался, что хотел от отчаяния сжевать свой собственный галстук, потому что «мы уже почти всего добились».

«У нас есть соглашение, с которым мы можем покинуть ЕС всего через несколько недель», — сказал он

Сегодня Джонсон также побывал на аудиенции у королевы Елизаветы Второй, которая дала разрешение провести 12 декабря всеобщие выборы.