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 Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit

Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit
17:22   6 Ноября 2019
Весь мир

Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit

Джонсон хотел «сжевать свой галстук» из-за очередной отсрочки Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон «хотел сжевать свой галстук» в связи с вынужденной отсрочкой Brexit. Об этом он заявил в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости. 

По информации агентства, Джонсон так и не смог добиться от парламента поддержки соглашения, достигнутого с Евросоюзом. В документе были перечислены условия выхода Великобритании из объединения. Ему пришлось просить Евросоюз об отсрочке Brexit. При этом ранее он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем попросит продлить срок Brexit.

Британский премьер надеется, что после выборов в декабре Консервативная партия улучшит позиции в палате общин, и тогда депутаты одобрят соглашение, позволив выйти стране из Евросоюза до конца января 2020 года. 

Выступая в среду заявлением, которое посвящено официальному началу предвыборной компании, Джонсон признался, что хотел от отчаяния сжевать свой собственный галстук, потому что «мы уже почти всего добились». 

«У нас есть соглашение, с которым мы можем покинуть ЕС всего через несколько недель», — сказал он

Сегодня Джонсон также побывал на аудиенции у королевы Елизаветы Второй, которая дала разрешение провести 12 декабря всеобщие выборы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #brexit #политика #джонсон #общество #весь мир

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