Потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3 процента

Потребительские цены на гречневую крупу за прошлый месяц в России выросли на 7,3 процента. Об этом сообщили в Росстате.

В первую неделю октября стоимость гречки выросла на 1,4 процента. С 7 по 14 октября — на 1,7 процента, а с 14 по 21 октября — на 2,6 процента. Рост цен коснулся 80 российских субъектов. При этом в 48 регионах цены на крупу увеличились более чем на 7,3 процента.

Ранее в Минсельхозе заявили, что ситуация на рынке гречневой крупы стабильная. В сентябре наблюдался незначительный рост оптовых цен. В министерстве отметили, что из-за рекордного урожая в 2017 году средние цены в 2018 году снизились в четыре раза. Например, в январе 2017 года килограмм гречки стоил 25,9 рубля, а в апреля 2018 года — 6,2 рубля.