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16:51   6 Ноября 2019
Россия

Инфляция в России в октябре составила 0,1%

Инфляция в России в октябре составила 0,1%

Инфляция в России по итогам октября составила 0,1%, по сравнению с сентябрем, а в годовом выражении замедлилась до 3,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 6 ноября. 

В минувшем месяце цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, на непродовольственные товары — на 0,3%. При этом цены на услуги снизились на 0,2%. В октябре дорожали отдельные виды овощей и фруктов, сказано в материал Росстата. Например, цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы подорожали на 15%. При этом незначительно снизились цены на морковь, яблоки, капусту и картофель.

Таким образом, оценка Росстата по результатам октября совпала с ожиданиями Минэкономразвития России. Ранее ведомство допускало в октябре инфляцию на уровне 0,1–0,2%. Согласно прогнозу Минэкономразвития этот показатель мог составить 3,7-3,8%. 

Глава ведомства Максим Орешкин выступил в конце прошлого месяца и заявил, что инфляция в РФ по результатам 2019 года может составить 3,5%, а в следующем году сократиться до 3%. Также сообщалось, что цены на гречневую крупу выросли на 7,3%. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #общество #инфляция

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