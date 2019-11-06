Аэропорт Внуково задолжал Росавиации 388 миллионов рублей за аренду
Столичный аэропорт арендует федеральное имущество, включая взлетно-посадочную полосу и здание воздушной гавани, от 21 декабря 2015 года. Подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в арбитражном суде Москвы потребовало от «Внуково» более 388 миллионов рублей долга за аренду.
Иск заявили о взыскании задолженности по договору аренды федерального имущества. Стороны ходатайствовали об отложении слушаний, потому что в дело поступили новые доказательства. В частности, как пояснил истец, представитель аэропорта «Внуково» приложил к отзыву документы, которые подтвердили выполнение строительных работ. Эту информацию необходимо учесть при расчете арендной платы.
Ответчик поддержал ходатайство об отложении. Суд назначил рассмотрение иска на 11 декабря.
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