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16:47   6 Ноября 2019
Россия

Гей-скандал стал причиной расставания Навального с Шуршевым

Гей-скандал стал причиной расставания Навального с Шуршевым

Блогер Алексей Навальный в Twitter рассказал о новом сотруднике так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», которая заменила Александра Шуршева после гомосексуального скандала.

Как сообщают Nation News, основатель ФБК не выдержал череды пикантных видео с участием двух мужчин, один из которых похож на Шуршева, и решил снять его с должности. Объявление о свободной вакансии появилось еще в начале октября. Теперь штаб ФБК в Санкт-Петербурге возглавляет Ирина Фатьянова.

Навальный снял Шуршева с поста главы штаба после гей-скандала

Напомним, летом этого года на сайте «Двач» анонимно опубликовали интимное видео с участием двух мужчин. Пользователи разглядели в них теперь уже экс-координатора петербургского штаба Навального и фотографа Михаила Обозова. Позже ролик распространился по Telegram-каналам. Через некоторое время появилось новая видеозапись.

Историю подхватили многие СМИ, что серьезно подпортило репутацию детища блогера.

Примечательно, что Навальный, который пропагандирует западные ценности и заявляет о себе, как о либерале, столь остро реагирует на ЛГБТ-скандал. В очередной раз налицо наплевательское отношение блогера к своим последователям и окружению.

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Автор: Анна Манц
#навальный #фбк

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