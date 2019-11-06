Депутат предложил ввести налоговый вычет на услуги репетиторов

Депутат от ЛДПР Василий Власов предложил ввести налоговый вычет на услуги репетиторов. По его мнению, эта мера позволит существенно сэкономить бюджет молодых семей с детьми. Об этом пишет iReactor.

Также Власов видит перспективы в вычетах на путевки, образование на дому, репетиторство и курсы повышения квалификации.

«Я бы обязательно сделал на различные курсы и повышение квалификаций вычеты. Сейчас есть сложности с получением вычетов на них. Я бы расширил вычеты в этом направлении», — отметил он.

Депутат добавил, что таким же образом можно поступить с надомным образованием, поскольку сейчас некоторые родители отказываются от классического школьного образования, и ребенок занимается дома или с репетиторами.

Кроме того, Власов предложил ввести налоговый вычет на путевки на отечественные курорты.