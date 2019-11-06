Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

 ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы

ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы
Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

 Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

 ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы

ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы
Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

 Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

16:09   6 Ноября 2019
Россия

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

Росстат опубликовал результаты федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2019 года. Оказалось, что с начала года средняя зарплата школьных учителей выросла до 40,4 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным ведомства, самые высокие оклады получают преподаватели в школах Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого АО и Москвы — 99, 97,5 и 97,2 тысячи рублей соответственно. Самые маленькие выплаты были зарегистрированы в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — 21,9, 22,1 и 22,2 тысячи соответственно.

Для примера, в прошлом году средний заработок педагогов в школах составлял 38,4 тысячи рублей. На первых и последних местах рейтинга отмечались те же регионы, за исключением некоторых перестановок.

Напомним: в середине лета этого года Росстат сообщал, что 20 процентов работников сферы образования получают менее 14,7 тысяч рублей в качестве оплаты труда. Еще семи процентам кадров платили меньше МРОТ, который составлял 11,28 тысяч.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#зарплата #росстат #учитель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...