Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

Росстат опубликовал результаты федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2019 года. Оказалось, что с начала года средняя зарплата школьных учителей выросла до 40,4 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным ведомства, самые высокие оклады получают преподаватели в школах Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого АО и Москвы — 99, 97,5 и 97,2 тысячи рублей соответственно. Самые маленькие выплаты были зарегистрированы в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — 21,9, 22,1 и 22,2 тысячи соответственно.

Для примера, в прошлом году средний заработок педагогов в школах составлял 38,4 тысячи рублей. На первых и последних местах рейтинга отмечались те же регионы, за исключением некоторых перестановок.

Напомним: в середине лета этого года Росстат сообщал, что 20 процентов работников сферы образования получают менее 14,7 тысяч рублей в качестве оплаты труда. Еще семи процентам кадров платили меньше МРОТ, который составлял 11,28 тысяч.