Эксперт сравнил грабительскую политику США в Сирии со схемой боевиков ИГ*

Политика американцев и курдских боевиков в отношении сирийской нефти напоминает хозяйственную деятельность запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Так считает директор Института стратегических исследований Дмитрий Егорченков, с которым в среду, 6 ноября, поговорил корреспондент ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, неудивительно, что Россия отказалась стать пособником американцев и курдских бандформирований в организованном воровстве сирийской нефти. Главная задача США в Сирии — контроль над территориями, где находятся нефтяные месторождения и проведение грабительской политики. Однако Москва отказывается принимать в этом участие.

Эксперт также сравнил политику США и курдских террористов в отношении сирийских нефтерождений с хозяйственной деятельностью игиловцев. По его словам, «Исламское государство» действовало на территории Сирии также, как сейчас американские субподрядчики.

«Это ведь даже не колониальная, а напрямую грабительская логика, когда одно государство накладывает лапу на суверенные ресурсы и недра другого государства при полном нарушении не только международного права, но и банальных норм экономического поведения в современном мире. Такое, может быть, «прокатывало» пару сотен лет назад, но не сегодня», — констатирует Егорченков.

Комментируя вопрос о взаимосвязи игиловцев с американскими военными, Егорченков заявил, что с высокой долей вероятности все техническое обеспечение захваченных американцами месторождений перешло к США от террористов, даже специалисты и люди на местах. То есть раньше они работали под прикрытием «Исламского государства», а сейчас открыто сотрудничают с американцами.

Ранее замминстра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не намерена взаимодействовать с США по вопросу так называемого обеспечения безопасности добычи нефти на востоке САР.