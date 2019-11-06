Полицейский в Москве при задержании попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор транспортной полиции в Москве во время задержания съесть 10 тысяч рублей взятки, закусывая семечками. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, задержание сотрудника полиции за мелкую взятку произошло на станции Москва-Савеловская.

«Старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино попытался съесть купюры в общей сумме 10 тысяч рублей», — сказал собеседник ТАСС.

Он также уточнил, что майор начал заедать деньги семечками, достав их из ящика своего рабочего стола. Как сообщил источник, ему удалось почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры. Остальные четыре купюры по одной тысячи рублей остались невредимы.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, оперуполномоченный получил взятку в размере 10 тысяч рублей 1 ноября за отказ возбуждать уголовное дело. При задержании он попытался уничтожить деньги, полученные незаконным путем, однако не смог.