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15:56   6 Ноября 2019
Россия

Полицейский в Москве при задержании попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Полицейский в Москве при задержании попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор транспортной полиции в Москве во время задержания съесть 10 тысяч рублей взятки, закусывая семечками. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По информации источника агентства, задержание сотрудника полиции за мелкую взятку произошло на станции Москва-Савеловская. 

«Старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино попытался съесть купюры в общей сумме 10 тысяч рублей», — сказал собеседник ТАСС.

Он также уточнил, что майор начал заедать деньги семечками, достав их из ящика своего рабочего стола. Как сообщил источник, ему удалось почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры. Остальные четыре купюры по одной тысячи рублей остались невредимы. 

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, оперуполномоченный получил взятку в размере 10 тысяч рублей 1 ноября за отказ возбуждать уголовное дело. При задержании он попытался уничтожить деньги, полученные незаконным путем, однако не смог. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #взятка #происшествия #общество

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