ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы

Сотрудники ФСИН научились бороться с беспилотниками, с помощью которых заключенным в колониях доставляют запрещенные предметы. Об этом заявил замглавы ведомства Валерий Максименко.

По его словам, в ФСИН предвидели подобную проблему. В связи с этим удалось научиться бороться с дронами.

«Глушим их, сажаем, в общем, они не всегда долетают», — отметил Максименко.

Он добавил, что отечественные технологии перехвата беспилотников заинтересовали зарубежных коллег, в том числе из Канады и Британии. Там проблема стоит острее: с помощью дронов заключенным передавали даже оружие извне.