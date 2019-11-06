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16:06   6 Ноября 2019
Россия

ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы

ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы

Сотрудники ФСИН научились бороться с беспилотниками, с помощью которых заключенным в колониях доставляют запрещенные предметы. Об этом заявил замглавы ведомства Валерий Максименко.

По его словам, в ФСИН предвидели подобную проблему. В связи с этим удалось научиться бороться с дронами. 

«Глушим их, сажаем, в общем, они не всегда долетают», — отметил Максименко.

Он добавил, что отечественные технологии перехвата беспилотников заинтересовали зарубежных коллег, в том числе из Канады и Британии. Там проблема стоит острее: с помощью дронов заключенным передавали даже оружие извне.

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Автор: Виктория Разумовская
#заключенные #фсин #дроны #колонии

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