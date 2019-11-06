Большая российская энциклопедия появится в Сети весной 2021 года

Интернет-пользователи смогут воспользоваться сетевой версией Большой российской энциклопедии (БРЭ) уже весной 2021 года, сообщили в издательстве 6 ноября.

Как отметили в сообщении, портал энциклопедии сейчас находится в начальной стадии разработки, так как работы стартовали в конце этого лета. Всего проект планируется реализовать за 33 месяца. На данный момент специалисты расширяют и актуализируют словник, то есть, по сути, оглавление БРЭ.

«В целом редакция планирует увеличение количества слотов на 20 тысяч ежегодно», — указали в издательстве.

На сайте пользователь сможет ознакомиться, в частности, с научными материалами вузов Российской академии наук. Кроме этого, для школьников будут разработаны свои версии, опирающиеся на учебную программу и стандарты. БРЭ сотрудничает с авторами, рецензентами, консультантами и редакторами со всех областей знаний.

Напомним, что российский президент Владимир Путин отмечал, что интернет-версия Большой российской энциклопедии превзойдет «Википедию» в достоверности изложенных данных.