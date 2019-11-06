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15:34   6 Ноября 2019
Россия

Экс-глава СПЧ Федотов считает, что его преемник справляется с обязанностями

Экс-глава СПЧ Федотов считает, что его преемник справляется с обязанностями

Михаил Федотов, возглавлявший Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ девять лет, выразил мнение в беседе с «Политикой Сегодня», что нынешний глава СПЧ Валерий Фадеев не нуждается в его советах.

«У нас были очень краткие пока разговоры, потому что он все время занят, в разъездах. Поэтому у нас не было возможности подробно поговорить о работе СПЧ, но я думаю, что он уже вполне разобрался с тем, как работает этот организм. Я знаю, что он в ближайшее время будет проводить заседание президиума совета. На сайте совета есть постоянные новости. По-моему, все нормально. Он вполне обходится без каких-то моих рекомендаций», — сказал Федотов.

О готовящейся ротации в СПЧ стало известно в середине октября, а 21 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым секретарем Валерия Фадеева. Последний работал журналистом и секретарем Общественной палаты. В конце 90-х Фадеев возглавлял еженедельник «Эксперт», выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, вел программу «Время» на Первом канале.

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Автор: Максим Сахаров
#федотов #спч #фадеев

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