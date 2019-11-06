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16:04   6 Ноября 2019
Россия

Бесплатный проезд ряду новых категорий льготников сделают в Подмосковье

Бесплатный проезд ряду новых категорий льготников сделают в Подмосковье

Изменения затронут около 486 тысяч человек. Подмосковные власти планируют предоставить бесплатный проезд ряду новых категорий льготников. Об этом сообщил представитель пресс-службы Мособлдумы.

По его словам, 7 ноября депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении права бесплатного проезда на транспорте Москвы для еще четырех категорий льготников​​​. Речь идет о тех жителях области, которые уже вправе ездить на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатно, а теперь они смогут воспользоваться этим правом и на столичном метро, включая Московское центральное кольцо и МЦД.

Согласно новому закону, бесплатный проезд предоставят пассажирам до 60 лет, получающим пенсию, опекунам, воспитывающим сирот, одному из родителей инвалида с детства, который не достиг 23-ех лет и обучается по очной форме обучения, гражданам предпенсионного возраста, нуждающимся в подобной пенсии по страховому стажу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #льготы #общество #проезд

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