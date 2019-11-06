Бесплатный проезд ряду новых категорий льготников сделают в Подмосковье
Изменения затронут около 486 тысяч человек. Подмосковные власти планируют предоставить бесплатный проезд ряду новых категорий льготников. Об этом сообщил представитель пресс-службы Мособлдумы.
По его словам, 7 ноября депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении права бесплатного проезда на транспорте Москвы для еще четырех категорий льготников. Речь идет о тех жителях области, которые уже вправе ездить на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатно, а теперь они смогут воспользоваться этим правом и на столичном метро, включая Московское центральное кольцо и МЦД.
Согласно новому закону, бесплатный проезд предоставят пассажирам до 60 лет, получающим пенсию, опекунам, воспитывающим сирот, одному из родителей инвалида с детства, который не достиг 23-ех лет и обучается по очной форме обучения, гражданам предпенсионного возраста, нуждающимся в подобной пенсии по страховому стажу.
Прямо сейчас в Мособлдуме проходит круглый стол, посвящённый предварительным результатам эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Присоединяйтесь к нашей прямой трансляции - будет очень интересно: https://t.co/4VyHb0q5vc#МосОблДума #Подмосковье #ПрямойЭфирМОД— Московская областная Дума (@pressamod) 6 ноября 2019 г.