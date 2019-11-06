Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

Сотрудники турецких сил безопасности задержали супругу главаря «Исламского государства»* (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган 6 ноября.

«Об этом заявляю впервые: мы поймали жену аль-Багдади. Но мы не кричим об этом как Штаты», — иронично заметил он.

27 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие Америки якобы ликвидировали главу террористов в Сирии. Однако официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что Россия не располагает достоверными данными об операции США по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Позже американский лидер стал в красках и подробностях рассказывать о спецоперации. Так, в Twitter он опубликовал фото «прекрасного пса», который участвовал в задании, а также рассекретил его кличку — Конан. Помимо этого, он рассказал о тактических особенностях, таких как детали штурма убежища террориста и маршруты полетов. Пентагон же обнародовал фото и видео якобы с операции, которые никаким образом не подтвердили тот факт, что спецназом США был ликвидирован именно аль-Багдади.

Что примечательно, Трамп уже добавил «смерть» террориста №1 в список своих заслуг и уже вовсю использует в своей предвыборной кампании. К тому же, о «ликвидации» главаря ИГ* силами американцев заявлялось не один раз, этим также грешил предшественник Трампа Барак Обама.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.