Дипакадемия МИД РФ откроет дополнительные курсы для дипломатов из Бурунди

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

 ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы

ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы
Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

 Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

Средний оклад школьного учителя в России достиг 40 тысяч рублей, подсчитали в Росстате

 ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы

ФСИН научилась бороться с дронами, которые доставляют заключенным запрещенные предметы
Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

Эрдоган заявил о задержании жены якобы ликвидированного аль-Багдади

 Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

15:34   6 Ноября 2019
Россия

Дипакадемия МИД РФ откроет дополнительные курсы для дипломатов из Бурунди

Дипакадемия МИД РФ откроет дополнительные курсы для дипломатов из Бурунди

Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко встретился с главой МИД Бурунди Эзекиелом Нибигирой. Стороны высоко оценили уровень отношений двух стран, а также обсудили перспективы обучения бурундийских дипломатов в академии.

За прошедшие два года курсы повышения квалификации в Дипломатической академии прошли 27 сотрудников МИД Бурунди. По просьбе Нибигиры российское внешнеполитическое ведомство рассмотрит возможность организовать в этом году дополнительные курсы для дипломатов старшего звена из этой страны.

Стороны договорились наладить дистанционное обучение не только для действующих сотрудников МИД Бурунди, но и тех, кто только планирует стать дипломатами. Такое сотрудничество является результатом высокого уровня двусторонних отношений, а также отражает дух итогов саммита Россия – Африка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#дипломаты #мид рф #бурунди

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...