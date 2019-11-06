Дипакадемия МИД РФ откроет дополнительные курсы для дипломатов из Бурунди

Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко встретился с главой МИД Бурунди Эзекиелом Нибигирой. Стороны высоко оценили уровень отношений двух стран, а также обсудили перспективы обучения бурундийских дипломатов в академии.

За прошедшие два года курсы повышения квалификации в Дипломатической академии прошли 27 сотрудников МИД Бурунди. По просьбе Нибигиры российское внешнеполитическое ведомство рассмотрит возможность организовать в этом году дополнительные курсы для дипломатов старшего звена из этой страны.

Стороны договорились наладить дистанционное обучение не только для действующих сотрудников МИД Бурунди, но и тех, кто только планирует стать дипломатами. Такое сотрудничество является результатом высокого уровня двусторонних отношений, а также отражает дух итогов саммита Россия – Африка.