Соболь готова платить штрафы, чтобы не раскрывать денежных связей с «гробовой» мафией

Бывший сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов считает, что для Любови Соболь правильнее было бы публично опровергнуть связь с преступниками из ритуального бизнеса, но она этого не сделала. Ранее журналисты и блогеры заподозрили сотрудничество юриста ФБК с похоронным бизнесом.

Кладбищенские бизнесмены перечислили Любови Соболь пять миллионов рублей на предвыборную кампанию в Московскую городскую думу. Взамен они потребовали, чтобы юрист ФБК лоббировала интересы похоронного бизнесмена Юрия Манилова с позиции депутата МГД. Однако в столичный парламент Соболь не прошла.

При этом Любовь Соболь одна из 30 экс-кандидатов, которые спустя два месяца после окончания выборов так и не представили отчеты о расходах на предвыборную кампанию в Мосгордуму. Всех их оштрафовали на 20–25 тысяч рублей. Соболь сообщила, что деньги собрала якобы при помощи фандрайзинга и на эти средства вела предвыборную гонку.