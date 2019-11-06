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 Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

15:38   6 Ноября 2019
Россия

РФ не будет становиться пособником США, ворующих нефть у сирийцев

РФ не будет становиться пособником США, ворующих нефть у сирийцев

США должны как можно скорее покинуть территории в Сирии. Америка, в отличие от РФ, не имеет мандата законного правительства Сирии и не может находиться в стране, напоминает политолог и публицист Армен Гаспарян в комментарии для издания Nation News.

По словам Гаспаряна, Россия не обязана сотрудничать с США. РФ неоднократно обозначала позицию по этому вопросу. Москва, в отличие от Вашингтона, пользуется мандатом законного правительства Башара Асада, при этом американские войска находятся там абсолютно незаконно. 

«Неважно, «охраняют» ли они вышки, пасут сусликов или что-либо еще. Они не имеют права там быть»,  — категорично заявил собеседник Nation News. 

Сегодня, в среду, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не станет сотрудничать с США по вопросу так называемой «защиты» сирийских нефтяных месторождений. Он подчеркнул, что распоряжаться государственными природными ресурсами праве лишь народ Сирии. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп открыто анонсировал намерения американцев эксплуатировать сирийские энергоресурсы. Американцы пытались скрывать хищение и контрабанду нефти под предлогом «защиты» месторождений от террористов. Однако позже Минобороны РФ рассекретило преступление США, опубликовав спутниковые снимки, на которых изображены американские караваны, вывозящие добываемую в Сирии нефть. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #сирия #политика #общество

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