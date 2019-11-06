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16:38   6 Ноября 2019
Россия

Студенты не поддерживают территориальные ограничения при устройстве на работу

Студенты не поддерживают территориальные ограничения при устройстве на работу

Возвращать выпускников, которые отучились в другом регионе за свой счет и не по целевым программам, некорректно. Об этом заявила председатель Всероссийского студенческого комитета Лейла Вышегурова телеканалу "360"

Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, чтобы  решить проблему нехватки кадров в регионах, предложил всех выпускников вузов возвращать на какое-то время в родной город.

Вышегурова напомнила, что по закону вернуться на малую родину, чтобы отработать определенный срок, должны те, кто учатся в вузе по целевому направлению, либо за счет регионального бюджета. Студенты идут на это осознанно, понимая все обязательства, которые они на себя берут. Но заставлять возвращаться всех выпускников - неправильно, считает глава Всероссийского студенческого комитета.

"Мы не можем территориально ограничивать, где они будут работать, как они будут жить. То, что я родилась в Алтайском крае, не означает, что я не должна выезжать из него до конца жизни и работать там", - заявила  Лейла Вышегурова.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков сообщил, что только 60% выпускников вузов работают по специальности.

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Автор: Алина Рекиш
#россия #образование #котюков

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