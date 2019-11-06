Стартует новый поток программы повышения квалификации «Блокчейн для юристов»

Обучение нового потока по программе BCL «Правовые основы и юридические практики работы с цифровыми правами и активами, а также блокчейн-проектами» стартует 18 ноября в РЭУ имени Плеханова. Слушатели познакомятся с основами блокчейна и майнинга, узнают, что такое цифровые активы и смарт-контракты, а также рассмотрят применение технологии блокчейн на примере реальных проектов Bitfury, Waves, Biocoin.

Отдельно на курсе будут обсуждаться правовые аспекты темы. Юристы расскажут о законопроектах и уже принятых законах в этой сфере в России и за рубежом. Слушатели изучат гражданское, корпоративное, налоговое и уголовное право, ознакомятся с реальными судебными делами.

Кураторы программы подготовили интересные бизнес-игры, чтобы учеба проходила интересно и эффективно. Например, можно будет принять участие в игровом судебном процессе или в заседании круглого стола в Совете Федерации.

Среди преподавателей курса: госслужащие, бизнесмены, юристы, технические специалисты. По итогам программы выпускники BCL смогут разработать полный комплекс юридических услуг для правового обеспечения цифрового бизнеса. Кроме того, каждый получит удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Плеханова.

Подробнее ознакомиться с программой курса можно на сайте. Промокод «POLIT.INFO» позволит получит 10% скидку на обучение. Скидка действует при оплате до 15.11.2019.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партером мероприятия.