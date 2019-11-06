КС России уточнил основания для запрета мирных акций

Конституционный суд России обязал правительство Республики Коми внести правки в местное законодательство, так как оно ограничивает право населения на проведение мирных и публичных акций. Это следует из судебного постановления, которое было опубликовано на сайте органа.

Дело в том, что в суд обратились две женщины с одинаковой проблемой. Одна из них хотела провести в центре Сыктывкара заупокойный молебен по жертвам политических репрессий в СССР 1937–1938 годов, а другая — митинг из-за ненадлежащей работы общественного транспорта.

Однако власти отказали активисткам, ссылаясь на местный закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми». Им было предложено другое место для проведения акций. Жительницам республики такое предложение не пришлось по душе, поэтому они обратились в суд.

КС отметил, что вышеназванный закон выходит за рамки полномочий российских субъектов. Более того, по решению органа, активистки имеют право получить компенсацию за причиненный ущерб.