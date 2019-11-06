Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ с начала года предотвратила 39 преступлений террористической направленности

ФСБ с начала года предотвратила 39 преступлений террористической направленности

 Путин заявил, что Россия не станет угрожать миру своим уникальным оружием

Путин заявил, что Россия не станет угрожать миру своим уникальным оружием

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

ФСБ с начала года предотвратила 39 преступлений террористической направленности

ФСБ с начала года предотвратила 39 преступлений террористической направленности

 Путин заявил, что Россия не станет угрожать миру своим уникальным оружием

Путин заявил, что Россия не станет угрожать миру своим уникальным оружием

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

14:31   6 Ноября 2019
Россия

Путин заявил, что Россия не станет угрожать миру своим уникальным оружием

Путин заявил, что Россия не станет угрожать миру своим уникальным оружием

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что РФ продолжит наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть процесс разоружения. Об этом он заявил в среду, 6 ноября, сообщает ТАСС.

Сегодня президент РФ встретился с высшими офицерами и прокурорами в связи с их назначением на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий. 

«Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран», – сказал Путин.

Однако он добавил, что Россия никому не собирается угрожать этим оружием. Глава государства подчеркнул, что Москва готова сделать все для процесса разоружения. Новейшие российские системы вооружения будут использоваться исключительно для обороны, заверил лидер России.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #оружие #вооружение #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...