Путин заявил, что Россия не станет угрожать миру своим уникальным оружием

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что РФ продолжит наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть процесс разоружения. Об этом он заявил в среду, 6 ноября, сообщает ТАСС.

Сегодня президент РФ встретился с высшими офицерами и прокурорами в связи с их назначением на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий.

«Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран», – сказал Путин.

Однако он добавил, что Россия никому не собирается угрожать этим оружием. Глава государства подчеркнул, что Москва готова сделать все для процесса разоружения. Новейшие российские системы вооружения будут использоваться исключительно для обороны, заверил лидер России.