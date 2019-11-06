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 Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

14:40   6 Ноября 2019
Весь мир

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Сейчас миру стали очевидны действия США, поэтому американский лидер Дональд Трамп отбросил любую скромность и идет напролом. Об этом в комментарии ФАН сообщил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его словам, в истеблишменте США идет настоящая война.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил идею проведения «расширенной» военной миссии для захвата и контроля всех нефтяных полей на востоке Сирии. Источник в Белом доме рассказал Associated Press на условиях анонимности, что расширенную военную миссию по «охране» сирийской нефти осудили на совещании в пятницу.

«В Конгрессе Трампа резко раскритиковали за это решение. А поскольку он ведет войну со своим Конгрессом — он сделал ответный выпад, — указал эксперт.

По его словам, президент США прекрасно понимает, что потеря сирийских нефтяных месторождений и их переход в руки законного правительства станет очень серьезным козырем для Дамаска. Хотя в зонах американского контроля от Дейр-эз-Зора до Хасаки больше всего нефти.

Однако действия американцев в САР возмущают другие страны, поэтому рано или поздно Вашингтон уберет войска. Сложившаяся ситуация предполагает большое количество решений, продолжил эксперт. Наиболее жесткое — заблокировать американские группировки в их зоне контроля сирийских нефтепромыслов.

«Перекрыть стратегические маршруты — и все. Они, конечно, будут использовать авиацию. Однако сама по себе сложившаяся ситуация будет прямой конфронтацией», — добавил Иван Коновалов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #нефть #трамп

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