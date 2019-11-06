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14:29   6 Ноября 2019
Россия

Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг СВПД

Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Речь об этом зашла в среду, 6 ноября, на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что тревога эта возникла давно, когда Штаты в вызывающей форме заявили о выходе из этой договоренности.

Ранее лидер Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября его страна в четвертый раз откажется выполнять обязательства по ядерной сделке и начнет использовать центрифуги по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. 

Напомним, в 2015 году Британия, Германия, КНР, РФ, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Документ позволил снять санкции в отношении Тегерана в обмен на ограничение им ядерной программы. Но в мае 2018 года Вашингтон объявил о выходе из сделки и восстановлении санкций против Ирана.

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Автор: Виктория Разумовская
#иран #политика #ядерная сделка #свпд

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