Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Речь об этом зашла в среду, 6 ноября, на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что тревога эта возникла давно, когда Штаты в вызывающей форме заявили о выходе из этой договоренности.

Ранее лидер Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября его страна в четвертый раз откажется выполнять обязательства по ядерной сделке и начнет использовать центрифуги по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

Напомним, в 2015 году Британия, Германия, КНР, РФ, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Документ позволил снять санкции в отношении Тегерана в обмен на ограничение им ядерной программы. Но в мае 2018 года Вашингтон объявил о выходе из сделки и восстановлении санкций против Ирана.