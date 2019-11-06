Ушел из жизни генетик Константин Скрябин

Ушел из жизни член Российской академии наук Константин Скрябин. Ему было 72 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя РАН.

«Константина Георгиевича Скрябина не стало сегодня ночью», — цитирует агентство слова представителя РАН.

Скрябин занимался геномными исследованиями в СССР и России. Академик впервые в мире определил полную последовательсность ДНК, которые кодируют все рибосомные РНК эукариотического организма. Он является соавтором более 300 научных работ, а также 64 изобретений в РФ.