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 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

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14:18   6 Ноября 2019
Россия

Ушел из жизни генетик Константин Скрябин

Ушел из жизни генетик Константин Скрябин

Ушел из жизни член Российской академии наук Константин Скрябин. Ему было 72 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя РАН. 

«Константина Георгиевича Скрябина не стало сегодня ночью», — цитирует агентство слова представителя РАН. 

Скрябин занимался геномными исследованиями в СССР и России. Академик впервые в мире определил полную последовательсность ДНК, которые кодируют все рибосомные РНК эукариотического организма. Он является соавтором более 300 научных работ, а также 64 изобретений в РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #днк #наука #общество #ран

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