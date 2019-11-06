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Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

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13:53   6 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский в беседе с «Политикой Сегодня» призвал власти Украины остановить националистов, разрушающих памятники советской эпохи.

«Мне кажется, что уговорами этих людей не остановить. Останавливать их должно не только гражданское общество, но и власть в первую очередь. Поскольку, с моей точки зрения, те действия, которые они производят, подпадают под акт вандализма. Об этом есть статья уголовного кодекса Украины, с которым я неплохо знаком в силу определенных обстоятельств», — сказал Вышинский.

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Свою лепту в уничтожение идеологического наследия советского периода вносит и украинская пресса, убежден журналист.

«СМИ очень часто этих людей поддерживают, которые уничтожают памятники, по крайней мере, не осуждают из того, что я видел. Но, еще раз повторюсь, здесь сфера компетенции власти, а уж потом гражданского общества», — подчеркнул он.

На прошлой неделе, 31 октября, националисты из движения «Национальное сопротивление» уничтожили памятную доску маршалу Жукову, установленную в Одессе, на стене здания бывшего штаба Одесского военного округа. Как выяснилось, приезжие «декоммунизаторы» согласовали демонтаж с главой одесской ОГА Светланой Шаталовой и Приморским военкоматом в рамках закона о ликвидации советского наследия.

Бывший главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский более года пребывал под стражей на Украине по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО. 7 сентября 2019 года Вышинский был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной по схеме «35 на 35» и вернулся в РФ.

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Автор: Максим Сахаров
#украина #националисты #вандалы #вышинский

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