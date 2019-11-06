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 Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Трамп держась за нефтепромыслы Сирии руками курдских боевиков воюет с Конгрессом США

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

13:35   6 Ноября 2019
Весь мир

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости. 

Кличко подозревается в возможном злоупотреблении властью, которое связано с хищением бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Кроме этого, Кличко и двух его замов подозревают в государственной измене.

Ранее на НАБУ поступила жалоба в суд. Ведомство обвинили в бездействии по поводу расследований возможных правонарушений Кличков и его заместителей по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, а также о хищении государственных средств, государственной измене и других преступлениях. 

Кроме этого, были предоставлены результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, незаконной застройке, а также реконструкции жилых и нежилых киевских сооружений.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #кличко #общество

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