Умер советский литературный критик Лев Аннинский. Ему было 85 лет. О случившемся сообщил публицист Николай Подосокорский в соцсетях.

Смерть литературоведа подтвердил телеведущий и писатель Александр Архангельский. По его словам, Аннинского знали многие. Он одним из первых научился в своем поколении «ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно».

Лев Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ. Являлся членом Союза российских писателей. Его статьи публиковались в советских журналах «Огонек» и «Урал».

Также Аннинский работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение» и т.д. А в издании «Время и мы» занимал должность главного редактора.