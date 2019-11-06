Совфед одобрил сокращение рабочего дня для женщин в селах

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий введение сокращенного рабочего для женщин, которые проживают в сельской местности. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ по поводу сокращенного рабочего дня для женщин, трудящихся в сельской местности. По новым правилам продолжительность рабочего дня не должна превышать 36 часов в неделю. Что касается заработной платы, она должна сохраняться на прежнем уровне — как при 40-часовой рабочей неделе.

Отмечается, что на тех работах, где условия труда предполагают деление рабочего дня на части, оплата труда устанавливает в повышенном размере, который нельзя снизить, если сравнивать с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.