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13:41   6 Ноября 2019
Россия

Совфед одобрил сокращение рабочего дня для женщин в селах

Совфед одобрил сокращение рабочего дня для женщин в селах

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий введение сокращенного рабочего для женщин, которые проживают в сельской местности. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости. 

Ранее Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ по поводу сокращенного рабочего дня для женщин, трудящихся в сельской местности. По новым правилам продолжительность рабочего дня не должна превышать 36 часов в неделю. Что касается заработной платы, она должна сохраняться на прежнем уровне — как при 40-часовой рабочей неделе. 

Отмечается, что на тех работах, где условия труда предполагают деление рабочего дня на части, оплата труда устанавливает в повышенном размере, который нельзя снизить, если сравнивать с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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